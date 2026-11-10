Mazda Motor legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mazda Motor veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -5,030 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 1 402,42 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mazda Motor 1 138,69 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at