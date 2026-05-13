Mazda Motor präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mazda Motor ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mazda Motor die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 78,97 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 37,28 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mazda Motor 1 416,67 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1 329,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 55,64 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 181,00 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 2,01 Prozent auf 4 918,17 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte Mazda Motor 5 018,89 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at