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05.08.2026 06:31:29
Mazda Motor stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mazda Motor lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 46,97 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -66,790 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 099,77 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1 285,71 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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