Mazda Motor verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mazda Motor hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Mazda Motor hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 7,72 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,96 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at