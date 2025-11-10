|
Mazda Motor vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Mazda Motor hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,03 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -22,990 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Mazda Motor mit einem Umsatz von insgesamt 1 138,69 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 188,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,18 Prozent verringert.
