Mazda Motor zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mazda Motor lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 8,07 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mazda Motor 7,61 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at