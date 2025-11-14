Mazda öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mazda gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,79 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,48 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,48 Prozent auf 508,4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 567,9 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at