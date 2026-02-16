Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
16.02.2026 07:35:14
Maze Therapeutics Chief Medical Officer Sells 15K Shares As Company's Stock Continues to Surge
On Feb. 2, 2026, Harold Bernstein, President, R&D & CMO of Maze Therapeutics (NASDAQ:MAZE), exercised 15,000 options and immediately sold the resulting shares in an open-market transaction, fully divesting his direct ownership, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($46.02). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Maze Therapeutics Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Maze Therapeutics Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Maze Therapeutics Inc Registered Shs
|46,01
|-2,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.