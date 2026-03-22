Maze Therapeutics Aktie
WKN DE: A41188 / ISIN: US5787841007
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22.03.2026 03:17:49
Maze Therapeutics President Sells All Insider Shares as Q4 Earning Report Nears
On March 10, 2026, Harold Bernstein, President, R&D & Chief Medical Officer of Maze Therapeutics (NASDAQ:MAZE), reported the exercise of 30,000 stock options and immediate sale of the underlying common shares for ~$1.51 million, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($50.45).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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