Maze Therapeutics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Maze Therapeutics veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,45 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,150 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at