Maze Therapeutics Aktie
WKN DE: A41188 / ISIN: US5787841007
|
01.02.2026 10:13:25
Maze Therapeutics SVP Sells 5,000 Shares Amid Historic First Year for the Company's Stock
Amy Bachrodt, SVP, Finance of Maze Therapeutics (NASDAQ:MAZE), exercised 5,000 options and immediately sold the underlying common shares on Jan. 22, 2026, for a total transaction value of approximately ~$227,612, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($45.52); post-transaction value based on Jan. 22, 2026 market close price (value derived from $45.52).
Nachrichten zu Maze Therapeutics Inc Registered Shs
Analysen zu Maze Therapeutics Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
Maze Therapeutics Inc Registered Shs
43,58
-3,16%
