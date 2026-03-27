Maze Therapeutics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Maze Therapeutics hat am 25.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,65 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Maze Therapeutics hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 3,050 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,080 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at