MB Parikh Finstocks vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MB Parikh Finstocks präsentierte am 27.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,57 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17868,59 Prozent auf 343,2 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,85 INR. Im Vorjahr waren -0,020 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 828,25 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16977,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte MB Parikh Finstocks einen Umsatz von 4,85 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at