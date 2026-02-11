mBank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

mBank hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 24,49 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 23,20 PLN je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat mBank mit einem Umsatz von insgesamt 4,56 Milliarden PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,68 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren, um 2,59 Prozent verringert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 83,35 PLN eingefahren. Im Vorjahr waren 52,80 PLN je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,11 Milliarden PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 18,68 Milliarden PLN ausgewiesen.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 130,28 PLN belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 11,88 Milliarden PLN gerechnet.

Redaktion finanzen.at