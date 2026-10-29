mBank präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

mBank hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 25,50 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 19,68 PLN erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat mBank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,84 Milliarden PLN im Vergleich zu 4,65 Milliarden PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at