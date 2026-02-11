mBank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

mBank lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 USD, nach 0,290 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,25 Milliarden USD – ein Plus von 8,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem mBank 1,16 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,660 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 4,97 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte mBank einen Umsatz von 4,55 Milliarden USD eingefahren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 1,80 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 3,26 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at