mBank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

mBank hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 USD gegenüber 0,270 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,29 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at