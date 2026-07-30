mBank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

mBank veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 24,92 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 22,57 PLN je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,59 Milliarden PLN – das entspricht einem Minus von 2,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,70 Milliarden PLN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at