FRIEDRICH VORWERK Aktie
WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11
|VORWERK beflügelt
|
21.10.2026 16:16:00
MBB-Aktie legt zu: Ziel erneut angehoben
Nach der Prognoseanhebung des Pipeline- und Anlagenbauers zeigt sich auch MBB SE nochmals zuversichtlicher für 2026. Das Management erwartet nun, dass vom Jahresumsatz 22 bis 24 Prozent als bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) übrig bleiben. Im Juli hatte MBB sein Margenziel auf 18 bis 20 Prozent erhöht, auch seinerzeit maßgeblich dank FRIEDRICH VORWERK.
Im dritten Quartal erzielte die im SDAX notierte Beteiligungsgesellschaft vorläufigen Berechnungen zufolge eine operative Marge von 26,3 Prozent, das waren 5,1 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Das bereinigte operative Ergebnis war dabei um fast ein Viertel auf 84 Millionen Euro geklettert, während der Erlös mit 318,1 Millionen nur leicht über dem Vorjahresniveau lag.
Sein Umsatzziel für das Gesamtjahr beließ MBB unverändert bei 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro, nach 1,17 Milliarden im Jahr 2025. Endgültige Zahlen für das dritte Quartal sollen am 12. November folgen.
Via XETRA klettert die MBB-Aktie zwischenzeitlich um 6,44 Prozent auf 191,60 Euro.
/tav/jha/
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