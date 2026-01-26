FRIEDRICH VORWERK Aktie
MBB-Aktie mit Höhenflug: Umsatz und Ergebnis zieht in 2025 an
Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog um knapp 42 Prozent auf 211 Millionen Euro an. Die entsprechende Marge erhöhte sich um 4 Prozentpunkte auf rund 18 Prozent. Damit übertrafen die Berliner ihre eigene Prognose von 15 bis 17 Prozent. Dazu hätte vor allem die gute Geschäftsentwicklung im Schlussquartal der Töchter FRIEDRICH VORWERK, Aumann und Delignit beigetragen, hieß es.
Friedrich Vorwerk hatte am Montag ebenfalls vorläufige Zahlen für 2025 vorgelegt und die Jahresziele für Umsatz und operatives Ergebnis übertroffen.
MBB SE will am 31. März den Geschäftsbericht für 2025 vorlegen.
Die MBB-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 8,25 Prozent auf 216,50 Euro.
BERLIN (dpa-AFX)
