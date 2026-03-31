MBB Aktie
WKN DE: A0ETBQ / ISIN: DE000A0ETBQ4
|Ausblick
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31.03.2026 11:39:00
MBB-Aktie sackt ab: Gewinn legt kräftig zu, Ausblick gedämpft
Vom Umsatz sollen als bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 15 bis 18 Prozent hängen bleiben. 2025 legte das operative Ergebnis um 46 Prozent auf 217 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge erhöhte sich von 14 Prozent im Vorjahr auf 18,6 Prozent. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von rund 51 Millionen Euro, ein Plus von gut einem Drittel im Vergleich zum Vorjahr. Für 2025 will das Unternehmen den Aktionären eine Dividende von 1,21 Euro je Aktie zahlen. Ein Jahr zuvor hatte die Beteiligungsgesellschaft eine Basisdividende von 1,11 Euro und eine Sonderdividende von 2,22 Euro ausgeschüttet, insgesamt also 3,33 Euro je Anteilsschein. Auf XETRA steht die MBB-Aktie zeitweise bei 173,00 Euro, was einem kräftigen Minus von 5,05 Prozent entspricht.
/mne/zb
BERLIN (dpa-AFX)
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