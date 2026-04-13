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WKN DE: A0ETBQ / ISIN: DE000A0ETBQ4

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Kapitalmaßnahme 13.04.2026 17:16:39

MBB-Aktie zieht an: Umfang des Aktienrückkaufprogramms vergrößert

MBB-Aktie zieht an: Umfang des Aktienrückkaufprogramms vergrößert

Die Beteiligungsgesellschaft MBB hat ihr Aktienrückkaufprogramm erhöht und die Laufzeit verlängert.

Vor dem Hintergrund der "attraktiven Bewertung" der MBB SE-Aktie werde das maximale Rückkaufvolumen auf 25 Millionen Euro erhöht, teilte der SDAX-Konzern am Montag in Berlin mit. Das seien drei Millionen Euro mehr als bisher. Damit stünden noch mehr als 6,5 Millionen Euro für weitere Rückkäufe zur Verfügung. Zudem werde die Laufzeit des Programms bis zum 22. Mai 2026 verlängert. Es war ursprünglich bis zum 14. April befristet.

Die MBB-Aktie baute ihre Gewinne in einer ersten Reaktion aus und notierte zuletzt 3,18 Prozent höher bei 188,00 Euro.

/jha/he

BERLIN (dpa-AFX)

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