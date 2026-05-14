MBB SE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MBB SE äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 EUR je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,68 Prozent auf 237,5 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 260,1 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at