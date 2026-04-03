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03.04.2026 06:31:29
MBB SE stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
MBB SE hat am 31.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,75 EUR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat MBB SE 307,7 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 303,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
MBB SE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 9,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 6,93 EUR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat MBB SE im vergangenen Geschäftsjahr 1,17 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MBB SE 1,07 Milliarden EUR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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