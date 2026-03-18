MBC Group Company Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MBC Group Company Registered lud am 15.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,03 SAR gegenüber 0,530 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 66,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,55 Milliarden SAR, während im Vorjahreszeitraum 933,0 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,15 SAR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,20 SAR je Aktie generiert.

MBC Group Company Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5,39 Milliarden SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 52,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3,54 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,18 SAR und einen Umsatz von 4,87 Milliarden SAR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at