MBC Group Company Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MBC Group Company Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,79 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,220 SAR je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 839,8 Millionen SAR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 707,9 Millionen SAR.

Redaktion finanzen.at