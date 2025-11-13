MBC Group Company Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MBC Group Company Registered hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

MBC Group Company Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 SAR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 810,0 Millionen SAR – ein Plus von 18,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MBC Group Company Registered 686,1 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at