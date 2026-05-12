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12.05.2026 06:31:29
MBC Group Company Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
MBC Group Company Registered hat am 10.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,700 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,58 Milliarden SAR – das entspricht einem Abschlag von 2,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,61 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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