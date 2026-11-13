MBC Group Company Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

MBC Group Company Registered hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

MBC Group Company Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,34 SAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 679,8 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 723,9 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at