MBIA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

MBIA hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,49 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MBIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 73,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 26,0 Millionen USD im Vergleich zu 15,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at