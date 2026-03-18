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18.03.2026 06:31:28
MBK legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
MBK hat am 16.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,98 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,340 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 29,12 Prozent auf 408,0 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 575,6 Millionen JPY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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