MBK: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

MBK hat am 12.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -3,78 JPY. Ein Jahr zuvor waren 3,14 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MBK in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 52,40 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,08 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,27 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -2,900 JPY. Im Vorjahr waren 6,23 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 23,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 4,45 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 3,39 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at