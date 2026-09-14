MBK vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MBK präsentierte am 11.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,61 JPY. Ein Jahr zuvor waren 0,920 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 50,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 675,1 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 331,1 Millionen JPY.

Redaktion finanzen.at