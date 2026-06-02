MBL Infrastructures gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MBL Infrastructures hat sich am 30.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,57 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,540 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

MBL Infrastructures hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 521,8 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 67,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 311,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,530 INR gegenüber 19,21 INR im Vorjahr verkündet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat MBL Infrastructures mit einem Umsatz von insgesamt 1,76 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,28 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 37,20 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at