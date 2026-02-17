MBL Infrastructures: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MBL Infrastructures lud am 14.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,86 INR gegenüber -2,830 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat MBL Infrastructures mit einem Umsatz von insgesamt 507,0 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 304,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 66,50 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at