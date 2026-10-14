mbs,: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

mbs, gab am 13.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,98 JPY. Im Vorjahresviertel hatte mbs, 12,97 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 1,13 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,10 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at