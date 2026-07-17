mbs Aktie
WKN DE: A2DULM / ISIN: JP3167660004
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17.07.2026 05:57:00
MBS-Chef Sven Sünberg: »Die Regierung sollte sich einfach an meiner Oma orientieren«
Raumfahrtmanager Sven Sünberg kritisiert die Beschaffungspolitik der Bundeswehr, der Mittelstand bleibe außen vor. Hier sagt der Chef der Satellitenfirma MBS, wie es aus seiner Sicht besser ginge.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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