|
14.07.2026 06:31:29
mbs, hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
mbs, hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 26,90 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 20,05 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 1,61 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,34 Milliarden JPY umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 81,07 JPY. Im Vorjahr hatte mbs, 64,96 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5,03 Milliarden JPY – ein Plus von 6,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem mbs, 4,71 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen vorwiegend schwächer
In Asien geht es am Dienstag mehrheitlich nach unten.