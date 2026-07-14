mbs, hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

mbs, hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 26,90 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 20,05 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,61 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,34 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 81,07 JPY. Im Vorjahr hatte mbs, 64,96 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5,03 Milliarden JPY – ein Plus von 6,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem mbs, 4,71 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at