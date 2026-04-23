mbs Aktie

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WKN DE: A2DULM / ISIN: JP3167660004

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23.04.2026 03:34:18

MBS profit jumps 30.2% to new Q1 high of US$788 million on ‘high-quality investment’, ‘high-value tourism’

Parent company LVS’ consolidated adjusted property Ebitda climbs to US$1.4 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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