mbs, veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

mbs, hat am 13.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 28.02.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 17,69 JPY gegenüber 16,72 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,38 Prozent auf 1,06 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte mbs, 1,13 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at