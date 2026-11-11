MBX Biosciences veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MBX Biosciences lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

MBX Biosciences vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,29 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,630 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at