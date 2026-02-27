Mc Grath Rent präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mc Grath Rent gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,58 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 256,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mc Grath Rent 243,8 Millionen USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 6,35 USD. Im Vorjahr hatte Mc Grath Rent 9,43 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 944,24 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Mc Grath Rent 910,94 Millionen USD umgesetzt.

