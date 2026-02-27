|
27.02.2026 06:31:29
Mc Grath Rent präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mc Grath Rent gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,58 USD je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig wurden 256,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mc Grath Rent 243,8 Millionen USD umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 6,35 USD. Im Vorjahr hatte Mc Grath Rent 9,43 USD je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 944,24 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Mc Grath Rent 910,94 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.