Mc Grath Rent präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mc Grath Rent hat am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mc Grath Rent in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 221,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 235,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at