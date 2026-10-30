Mc Grath Rent stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mc Grath Rent hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mc Grath Rent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 274,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 256,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at