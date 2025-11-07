MCAN Mortgage legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MCAN Mortgage stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,52 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,700 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat MCAN Mortgage im vergangenen Quartal 75,1 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MCAN Mortgage 69,9 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at