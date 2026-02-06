|
MCB Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
MCB Bank veröffentlichte am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MCB Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 339,0 Millionen USD im Vergleich zu 388,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,350 USD. Im letzten Jahr hatte MCB Bank einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,31 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 19,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
