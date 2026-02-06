MCB BankXD veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MCB BankXD äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,87 PKR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MCB BankXD ein EPS von 8,87 PKR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 95,13 Milliarden PKR in den Büchern – ein Minus von 11,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MCB BankXD 107,84 Milliarden PKR erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 49,29 PKR eingefahren. Im Vorjahr waren 53,35 PKR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,83 Prozent auf 368,91 Milliarden PKR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 454,47 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at