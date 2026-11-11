MCBC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MCBC hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 123,39 Prozent auf 154,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at