MCBC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MCBC hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 USD, nach 0,170 USD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,24 Prozent auf 71,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 63,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at