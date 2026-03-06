|
06.03.2026 06:31:28
Mcchip Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mcchip Resources veröffentlichte am 03.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei -0,07 CAD. Ein Jahr zuvor waren 0,180 CAD je Aktie erzielt worden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,650 CAD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Mcchip Resources ein Gewinn pro Aktie von 0,520 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
